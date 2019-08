Política Diretório do PSDB formaliza pedido de expulsão de Aécio Neves Decisão ocorreu às vésperas da reunião da executiva Nacional do PSDB que vai definir a admissibilidade do pedido

Depois do diretório municipal do PSDB, na segunda-feira, 19, foi a vez do diretório estadual tucano formalizar um pedido de expulsão do deputado Aécio Neves do partido. A decisão do diretório, que está na área de influência do governador de São Paulo, João Doria, ocorreu às vésperas da reunião da executiva Nacional do PSDB que vai definir a admissibilidade do pedido d...