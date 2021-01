Política Direita ensaia migração ao Telegram por relação de WhatsApp com Facebook Bolsonaristas aderiram ao app. Movimento tem força no Brasil

A migração do WhatsApp ao Telegram por usuários identificados com a direita parece ter tomado força na última semana no Brasil. Os ministros Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e Ricardo Salles (Meio Ambiente) e os deputados federais Bibo Nunes (PSL-RS) e Bia Kicis (PSL-DF) são alguns dos bolsonaristas que criaram ou reativaram contas na rede social nos últimos dias. Um dos fa...