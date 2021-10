Política Direção do PSL chama filiação de Joice ao PSDB de fake e diz que vai à Justiça pedir mandato “Estamos aguardando o parecer do jurídico para tomar as providências para uma ação de perda de mandato”, diz Antônio Rueda, presidente do PSL de SP

Um dia após a deputada Joice Hasselmann anunciar filiação ao PSDB, a direção do PSL diz que vai se movimentar para pedir seu mandato na Justiça. O presidente do partido, Luciano Bivar, afirma ao Painel, da Folha de S.Paulo, que houve uma "filiação fake" de Joice e "o suplente exigiu do partido o seu mandato por completa infidelidade". “Estamos aguardando o parecer d...