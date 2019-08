Política 'Diplomacia sem armas é como música sem instrumentos', diz Eduardo Bolsonaro Deputado federal (PSL-SP) afirmou ainda que diplomacia e defesa são 'faces da mesma moeda'

Prestes a ser indicado formalmente para assumir a embaixada do Brasil em Washington, nos Estados Unidos, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) defendeu nesta quarta-feira, 14, a sinergia entre diplomacia e defesa nacional ao discursar na abertura do Seminário "Desafios à Defesa Nacional e o papel das Forças Armadas", realizado na Câmara. "O próprio Frederico II, conhecido c...