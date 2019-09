Política “Diplomacia brasileira é muito sólida”, diz Aloysio Nunes Afirmação é do ex-chanceler Aloysio Nunes (PSDB), que aponta “radicalização mais retórica do que prática”

Último chanceler brasileiro antes da gestão Jair Bolsonaro (PSL), o ex-senador Aloysio Nunes (PSDB) disse, em entrevista exclusiva ao POPULAR, que, na sua opinião, as declarações e sinalizações do novo governo à frente do Ministério das Relações Exteriores representam “uma radicalização mais retórica do que prática”. O ex-ministro esteve em Goiânia nesta semana para pal...