Política Dilma recusa convite de Doria para ser vacinada: “Não vou furar a fila” O ato simbólico de vacinação da petista ocorreria na próxima segunda (25), em Porto Alegre

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) recusou convite do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), para ser vacinada com a Coronavac, imunizante contra a Covid-19 desenvolvido em parceria da farmacêutica chinesa Sinovac Biotech com o Instituto Butantan. Em nota divulgada em seu site nessa quinta-feira (21), Dilma agradeceu o convite do tucano, mas afirmou que “é...