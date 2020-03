Política Dilma diz que Bolsonaro quer ‘destruir a destruição’ e presidente concorda Presidente ironizou petista e compartilhou vídeo nas redes. ‘PT é piada de mau gosto!’, afirmou Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro compartilhou na tarde deste sábado (7) trecho de um discurso da ex-presidente Dilma Rousseff no qual a petista comete uma confusão léxica. Durante participação no chamado Festival Lula Livre em Paris, na terça-feira (3), Dilma se referiu a Bolsonaro como “um neofascista que tem por objetivo destruir a destruição da soberania do país“....