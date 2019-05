Política Dias Toffoli suspende bloqueio de verbas para pagamento de salário de delegados em Goiás O bloqueio, segundo o ministro, poderia 'comprometer o equilíbrio orçamentário do estado e pôr em risco o pagamento dos salários dessa e de outras categorias de servidores’

O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, deferiu medida cautelar no pedido de Suspensão de Segurança (SS 5294) apresentado por Goiás para suspender ordem do Tribunal de Justiça do Estado que havia determinado o bloqueio de recursos para o pagamento dos subsídios dos delegados de polícia referente a dezembro de 2018. A ordem, segundo o ministro, ‘pode c...