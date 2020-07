Política Diagnosticado com Covid-19, Bolsonaro passeia de moto e conversa sem máscara com garis O uso de máscaras é indicado por especialistas como importante para evitar a contaminação pelo vírus; Procurado, o Palácio do Planalto ainda não se manifestou

Infectado pelo coronavírus e cumprindo isolamento no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) passeou de moto dentro da propriedade nesta quinta-feira (23) e, sem máscara, conversou com profissionais que fazem a limpeza na área externa da residência oficial. O passeio do presidente, que está no Alvorada desde 6 de julho e já fez três exames...