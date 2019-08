Política Diário Oficial traz exoneração de Pedro Sales da Sead e nomeação na Codego Em julho, Caiado cancelou a exoneração para aguardar uma autorização do STF

O governador Ronaldo Caiado (DEM) exonerou Pedro Henrique Sales da Secretaria da Administração (Sead) e o nomeou para a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), como publicado nesta segunda-feira (05), no Diário Oficial do Estado. Em 19 de julho, o governador cancelou a exoneração do então titular da Sead para aguardar uma autorização do Supremo Tribun...