Política “Devemos deixar claras nossas prerrogativas de governadores”, diz Caiado sobre reunião com Bolsonaro Governador de Goiás participou de reunião com outros chefes de Executivos estaduais na manhã desta segunda-feira (23) e defendeu diálogo com presidente para evitar maior acirramento de tensão

Em reunião do Fórum de Governadores na manhã desta segunda-feira (23), Ronaldo Caiado (DEM) disse que o grupo precisa “deixar claro” ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) as prerrogativas dos governadores “e não admitir ingerências ou, muitas vezes, lavar as mãos para imputar responsabilidades a ‘A’ ou a ‘B’.” Em meio ao acirramento da tensão entre os Podere...