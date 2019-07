Política Destaques aprovados

Confira medidas que alteram pontos do projeto aprovado em primeiro turno no plenário APOSENTADORIADE MULHERESn Mulheres do setor privado podem receber 100% do benefício após 35 anos de contribuição. Na proposta original, elas receberiam valor total da aposentadoria após 40 anos. Agora, com 15 anos de contribuição, o benefício será de 60% da média salarial ...