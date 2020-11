Política ‘Desrespeitosa, vergonhosa, sem escrúpulos e sórdida’, diz Daniel sobre campanha do adversário

Presidente estadual do MDB e filho de Maguito Vilela, o ex-deputado federal Daniel Vilela chamou de “desrespeitosa, vergonhosa, sem escrúpulos e sórdida” a campanha do senador Vanderlan Cardoso (PSD) por levantar questionamentos sobre o estado de saúde do emedebista, eleito prefeito. “Pessoas que demonstraram não ter o mínimo de escrúpulos com a vida humana, que saíram com ...