Política Despesa com pessoal subiu 228% entre 2010 e 2017 Levantamento realizado pelo Ministério da Economia também mostra que no período a estatal reduziu em 35% os investimentos

A Saneago, estatal de saneamento de Goiás, reduziu investimentos em 35% e aumentou despesas com pessoal em 228% de 2010 a 2017, aponta levantamento feito pelo Ministério da Economia em todo o País. De acordo com o estudo, trata-se da quinta empresa com maior queda de investimentos no período.Considerando a inflação dos sete anos incluídos na pesquisa, os gastos com emprega...