Política Desmembramento da Economia abre disputa por cargos estratégicos no governo Guedes deixará de ter o controle a área que formula as políticas de emprego do governo

O anúncio do desmembramento do Ministério da Economia, com a recriação da pasta do Trabalho, abriu uma disputa por postos considerados estratégicos no governo. O nome do atual secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, é cotado para mais de uma função enquanto técnicos relatam ambiente de incerteza sobre os cargos.A criação do mais novo ministério do...