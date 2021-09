Política Desinteresse bolsonarista por candidato em Goiás é recebido como retórica Fala do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) de que o pai não precisa de candidato em Goiás para ter palanque não é levada a sério; caiadistas dizem que governador deve adotar neutralidade

A fala do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) ao POPULAR de que o pai, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não precisa de candidato aliado para ter palanque em Goiás é analisada como retórica por cientista político, e vista com indiferença por aliados mais próximos do governador Ronaldo Caiado (DEM). Na segunda-feira (30), Eduardo afirmou que Bolsonar...