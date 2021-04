Política Desgaste de Bolsonaro com Poderes cresce após bate-boca no telefone com Kajuru Repercute áudio em que presidente critica ação de parlamentares e pede impeachment de ministros do Supremo

A publicação da conversa entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) sobre a CPI da Covid provocou nesta segunda (12) um bate-boca que atingiu outras autoridades e ampliou o desgaste do governo com o Congresso e o STF (Supremo Tribunal Federal). O conteúdo da ligação telefônica, que veio a público no domingo (11) e teve u...