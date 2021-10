Política Desentendimentos com grupo de Brasília derruba titular da Semad Fabiano Bissotto será substituído pelo secretário-executivo da pasta, Eduardo Merlin; do Rio Grande do Sul, ele é ligado ao Republicanos no DF

Uma série de desentendimentos com o grupo que veio de Brasília para a gestão da Prefeitura de Goiânia derrubou o secretário de Administração de Goiânia, Fabiano Bissotto, que será substituído por mais um auxiliar de outro Estado. O atual secretário-executivo da pasta, Eduardo Merlin, que é do Rio Grande do Sul, atuou na prefeitura de Salvador e é ligado ao Republicanos...