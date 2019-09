Política Desembargador manda soltar Garotinho e Rosinha Ciro Darlan no plantão judiciário do tribunal de justiça do Rio acolhe pedido da defesa menos de 24 horas depois que os ex-governadores foram presos por suspeita de propinas de R$ 25 milhões nas obras de casas populares em Campos dos Goytacazes

Menos de 24 horas após a prisão preventiva de Anthony Garotinho e Rosinha, o desembargador Siro Darlan, plantonista do judiciário no Rio, acolheu o pedido da defesa e concedeu habeas corpus para os dois ex-governadores do Estado. O desembargador determinou, ainda, a proibição de contato telefônico, pessoal ou por qualquer meio eletrônico e de transmissão de dados ...