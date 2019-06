Política Desembargador manda delegado da PF entregar arma, passaporte e distintivo Investigação que mira nos suspeitos de vender informações privilegiadas sobre missões secretas da Polícia Federal

O desembargador Leandro Paulsen, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), ordenou ao delegado da Polícia Federal Fernando Amaro Moraes Caieron que "entregue ou recolha o distintivo, a carteira funcional, os uniformes, as camisas, os acessórios e demais bens que sejam aptos para se fazer identificar como servidor da Polícia, sua arma particular ou institucional e...