Política Desembargador é investigado no CNJ e fez posts pró-arma Voto decisivo que tirou ‘rachadinhas’ da primeira instância, Paulo Rangel é alvo por negócio com empresário preso por desvios na saúde do Rio

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) instaurou reclamação disciplinar contra o desembargador Paulo Rangel, do Tribunal de Justiça do Rio, por negócio firmado com um empresário preso por desvios na Saúde fluminense. O desembargador foi o voto decisivo no julgamento que concedeu foro ao senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e tirou a investigação das “rachadinhas” d...