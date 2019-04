Política 'Desculpem as caneladas, não nasci para ser presidente, e sim militar', afirma Bolsonaro Na quinta, o presidente também se desculpou pelas "caneladas" em reunião com presidentes de alguns partidos, segundo o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni; 'Às vezes me pergunto, meu Deus, o que fiz para merecer isso? É só problema', brincou

O presidente Jair Bolsonaro fez uma espécie de desabafo e um 'mea culpa' diante das dificuldades que o cargo impõe. "Desculpem as caneladas. Não nasci para ser presidente, nasci para ser militar", disse em discurso no Palácio do Planalto para inauguração do Espaço de Atendimento de Ouvidoria da Presidência da República. Na quinta-feira, 4, o presidente também se desculpou p...