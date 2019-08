Política Desaprovação pessoal de Bolsonaro sobe de 28% para 53%, diz pesquisa Levantamento CNT/MDA indica que mais da metade da população desaprova o desempenho pessoal do presidente da República

Mais da metade da população desaprova o desempenho pessoal do presidente Jair Bolsonaro. É o que mostra a pesquisa CNT/MDA divulgada nesta segunda-feira, 26. O índice de desaprovação aumentou significativamente, chegando a 53,7%, ante 28,2% de fevereiro. No início do ano, 57,5% diziam aprovar o desempenho do presidente, mas esse índice caiu agora para 41%. Não quiseram o...