Política Derrubada de vetos e votações fatiadas expõem falhas na articulação de Bolsonaro no Congresso Só na segunda-feira (27), o Congresso derrubou 12 vetos do presidente

Vetos do presidente Jair Bolsonaro derrubados em série nesta semana, além do fatiamento e do adiamento de votações para evitar uma derrota nos projetos considerados mais relevantes, expuseram as dificuldades do governo em negociar acordo com líderes do Legislativo. Só na segunda-feira (27), o Congresso derrubou 12 vetos do presidente —9 caíram em bloco—, uma si...