Política Derrotado para o Senado, Magno Malta faz propaganda de suplementos em rede social “Vocês sabem que eu sou da malhação. Então, vocês aí, o pessoal do jiu jitsu, boxe, muay thai, da malhação, do crossfit… Eu aprovo esse suplemento”, diz o político

Após não conseguir se reeleger para o Senado em 2018, Magno Malta (PR-ES) passou a fazer propagandas de suplementos em suas redes sociais. “Vocês sabem que eu sou da malhação. Então, vocês aí, o pessoal do jiu jitsu, boxe, muay thai, da malhação, do crossfit… Eu aprovo esse suplemento”, diz o político em vídeo compartilhado no Instagram. Assista: ...