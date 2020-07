Política Derrota no Fundeb faz governo rever articulação política com Congresso Revés na votação de fundo da educação básica foi debitado na conta de Paulo Guedes; Planalto agora planeja substituir líder na Câmara

O governo vai reorganizar a articulação no Congresso após a derrota na votação da proposta de emenda à Constituição que transformou o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) em programa permanente. Em reunião ministerial, anteontem, o revés sofrido na Câmara foi debitado na conta do ministro da Economia, Paulo Guedes. A estratégia do Palácio do Planal...