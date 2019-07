Política Deputados veteranos lideram lista de faltosos da Assembleia Levantamento aponta que os 41 deputados estaduais somaram 267 ausências nas 53 sessões ordinárias realizadas nos primeiros seis meses do ano; dos dez que mais faltaram, nove foram reeleitos

No primeiro semestre de atividades da atual legislatura, os 41 deputados estaduais somaram 267 ausências, justificadas ou não, nas 53 sessões ordinárias realizadas. Levantamento feito com base no Portal de Transparência da Assembleia Legislativa mostra ainda que os veteranos lideram em números de faltas: dos dez primeiros da lista, apenas Tião Caroço (PSDB) não está entre ...