Deputados rejeitam veto sobre franquia de bagagens, mas votos não atingem o mínimo necessário

A Câmara dos Deputados manteve, por 247 votos a 187, o veto sobre a franquia de bagagens em voos nacionais e internacionais. A medida constava do projeto de lei de conversão da Medida Provisória 863/18, convertida na Lei 13.842/19. A nova lei permite o controle de 100% do capital de empresas aéreas com sede no Brasil por capital estrangeiro. Embora os votos co...