Política "Deputados que perderam comissionados não vão usar a oposição para barganhar", diz Talles Barreto Líder da oposição na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, parlamentar diz não acreditar numa “reconciliação” dos deputados estaduais Humberto Teófilo (PSL), Eduardo Prado (PV), Karlos Cabral (PDT) e Virmondes Cruvinel (Cidadania) com o governador Ronaldo Caiado (DEM)

Líder da oposição na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, o deputado estadual Talles Barreto (PSDB) diz que o governador Ronaldo Caiado (DEM) demorou muito a montar a sua base na Casa e, por isso, precisou barganhar mais via cargos comissionados, mais até do que em gestões passadas. “Os deputados para poder compor a base do governo e votar matérias do Executivo e...