Política Deputados podem analisar responsabilidades de Marconi e José Eliton de maneira separada Com a palavra final sobre o parecer do TCE-GO que rejeita as contas dos ex-governadores tucanos, Casa deve separar análise

Os deputados estaduais podem analisar de forma separada as responsabilidades atribuídas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) aos ex-governadores tucanos Marconi Perillo e José Eliton no parecer que rejeita suas contas referentes a 2018. A Corte aprovou, na terça-feira (4), parecer pela rejeição das contas, que será agora votado pela Assembleia Legislativa. Cabe à Casa a p...