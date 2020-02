Política Deputados goianos se dividem sobre convocação de Bolsonaro para manifestação Enquanto aliados tentaram minimizar os efeitos do compartilhamento pelo presidente de imagens de mobilização para ato contra o Legislativo, outros viram ‘atentado à democracia’

A bancada goiana se dividiu nesta quarta-feira (26) em críticas e defesa da atitude do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de enviar vídeos pelo WhatsApp com incentivo à participação em manifestação marcada para o dia 15 de março, com forte tom de ataque ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal (STF). Enquanto os maiores aliados, incluindo o líder do Governo na C...