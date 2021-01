Política Deputados goianos esperam apoio de Caiado a Arthur Lira Governador não pediu votos para o candidato de Jair Bolsonaro, mas participantes de encontro acreditam em preferência

O governador Ronaldo Caiado (DEM) foi simpático à visita do deputado federal Arthur Lira (PP-AL), candidato à presidência da Câmara dos Deputados, mas não chegou a declarar apoio ao antigo colega de Casa. A uma semana de um encontro com o outro candidato, Baleia Rossi (MDB), bancado por Rodrigo Maia (DEM), os deputados que compareceram ao jantar de segunda (11) no Palácio...