Política Deputados goianos dizem que negociação de Bolsonaro com Centrão é ‘correção de rota’ Parlamentares do Estado aprovam iniciativa do presidente (sem partido) de aproximação, que envolve troca de cargos por apoio

A aproximação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de siglas que fazem parte do Centrão é vista por parlamentares goianos como uma “correção de rota”. No início de seu mandato, Bolsonaro afirmou que não realizaria indicações políticas a cargos durante seu governo e classificou a estratégia como “velha política”. A escolha dificultou a relação com o Congresso Nac...