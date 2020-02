Política Deputados gastam R$ 2,3 mi com consultoria jurídica

Apesar dos pareceres da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) relatando inconstitucionalidade nos autógrafos de leis oriundos de projetos apresentados pela Assembleia Legislativa, os deputados estaduais contam com assessoria jurídica, tanto da própria Casa quanto contratada por eles.Apenas em 2019, 34 dos 41 parlamentares declararam gastos de R$ 2,3 milhões com consultorias...