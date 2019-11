Política Deputados federais que saírem do PSL poderão perder mandato Presidente anunciou intenção de criar partido e grupo de parlamentares pode acompanhá-lo

Caso os deputados federais do PSL aliados do presidente Jair Bolsonaro desejem se desfiliar do partido e migrar para uma nova agremiação, eles correm o risco de perder o mandato. É o que diz a Lei 9.096, que trata dos partidos políticos no Brasil, e o que afirmaram três advogados especialistas em direito eleitoral ouvidos pelo Estado. "Se não houver justa causa ...