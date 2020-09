Política Deputados federais gastam R$ 122 mil de combustível durante a pandemia Mesmo com sessões virtuais na Câmara Federal, 12 dos 17 parlamentares de Goiás dec lararam despesa do gênero entre os meses de abril e agosto

O gasto com combustível da bancada goiana na Câmara dos Deputados foi de R$ 122,6 mil desde o início da pandemia no País. Dados do Portal da Transparência apontam que 12 dos 17 deputados federais de Goiás declararam esse tipo de despesa com cota parlamentar entre abril e agosto. A justificativa, em geral, é de que o trabalho continuou e que o gasto diz respeito, por e...