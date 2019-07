Política Deputados federais gastam R$ 100 mil de verba pública com anúncios no Facebook Dos 513 deputados, 44 usaram dinheiro da cota parlamentar para promover suas páginas na rede social

Os deputados federais gastaram R$ 100 mil com pagamentos de anúncios no Facebook no 1º semestre de 2019. O dinheiro é público. Veio da Cota para Exercício da Atividade Parlamentar, também conhecida como “cotão”. Trata-se de uma verba extra recebida por deputados e senadores para custear atividades do mandato. O recurso pode ser usado para a contratação de a...