Política Deputados fecham acordo sobre emendas impositivas Negociação viabiliza escalonar índice do orçamento para atender propostas dos parlamentares a partir de 0,7%, alcançando 1,2% em 2022; votação deve ser concluída amanhã

Na esteira da criação de um grupo de deputados independentes e com a sinalização de que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que retomava o índice original do Orçamento Impositivo pudesse passar na Assembleia Legislativa do Estado, o governo de Goiás negociou novo escalonamento para tentar brecar a aplicação de 1,2% do orçamento em emendas parlamentares já a partir do ...