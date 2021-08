Política Deputados estaduais goianos se mobilizam pela retomada das coligações Carta foi entregue aos três senadores goianos pedindo apoio à aprovação da reforma eleitoral

Dezesseis deputados estaduais se reuniram nesta terça-feira e decidiram entregar uma carta aos três senadores goianos pedindo apoio à aprovação da reforma eleitoral com o retorno das coligações proporcionais. A decisão foi tomada em almoço no Sesc Centro e a expectativa é a de que o documento receba as assinaturas da ampla maioria dos ocupantes de cadeira na Assembleia L...