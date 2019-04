Política Deputados estaduais fecham acordo de escalonamento do Orçamento Impositivo Deve ser convocada uma sessão extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça ainda nesta terça-feira para analisar a proposta

Os deputados estaduais fecharam, nesta terça-feira (30), acordo para escalonar o Orçamento Impositivo até atingir 1,2% em 2022. Segundo Talles Barreto (PSDB), um dos autores da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que visava reinstituir este índice, 0,7% do orçamento estadual será, no ano que vem, destinado às emendas parlamentares e, no ano seguinte, a porcentagem a...