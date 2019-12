Política Deputados estaduais alteram constituição para liberar emendas parlamentares sem análise técnica Feita por meio de “jabuti” do líder do Governo, alteração ocorreu após pareceres contrários da Secretaria de Saúde ao pagamento de destinações indicadas por deputados

Os deputados estaduais goianos alteraram a Constituição Estadual para permitir que a liberação de emendas parlamentares ocorra sem análise técnica. A mudança foi feita em emenda jabuti (acréscimo a matéria de outro tema, com objetivo de agilizar a tramitação) do líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Bruno Peixoto (MDB), em projeto que tratava de criação de “...