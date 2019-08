Política Deputados do PSL protocolam pedido para anular votação de abuso de autoridade O partido considera que houve ilegalidade no processo, pois os parlamentares foram impedidos de fazer votação nominal

Nesta sexta à noite, deputados do Partido Social Liberal (PSL) protocolaram um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) para anular o projeto que trata da lei de abuso de autoridade, aprovado nesta semana pela Câmara. De acordo com a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), os fundamentos apresentados são diferentes dos utilizados pelo partido Novo, mas o...