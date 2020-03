Política Deputados Diego Sorgatto e Tião Caroço são expulsos do PSDB Deputados se aliaram à base de Ronaldo Caiado na Assembleia e agora ficam livres para se filiar a outras siglas

Os deputados estaduais Diego Sorgatto e Tião Caroço foram expulsos do PSDB. A decisão foi tomada em reunião do diretório estadual na manhã desta quarta-feira (4), devido ao fato de os dois terem se aliado à base do governador Ronaldo Caiado (DEM) na Assembleia Legislativa ainda no passado, apesar de o PSDB ser oposição. De acordo com o líder tucano na Casa, Talles...