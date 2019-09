Política Deputados derrubam excludente de ilicitude do pacote anticrime Por nove votos contra cinco, grupo derruba excludente de ilicitude que prevê a redução ou isenção de penas a policiais que causarem morte durante a atividade

O grupo de deputados que analisa um dos projetos do pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, retirou do texto a chamada excludente de ilicitude, ou seja, a possibilidade de redução ou mesmo isenção de pena a policiais que causarem morte durante a atividade ou para civis que cometerem excessos sob o pretexto de escusável medo, surpresa ou violenta emoção. O...