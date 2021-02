Política Deputados defendem que vacinas fiquem em Goiás

O deputado estadual oposicionista Humberto Teófilo (PSL) afirma que apresentará projeto de lei na próxima semana que estabelece que as vacinas adquiridas pelo governo de Goiás contra a Covid-19 sejam usadas “prioritariamente para vacinar os goianos”. Ele disse ter se surpreendido com as declarações do governador Ronaldo Caiado (DEM) de que as doses não ficarão no Esta...