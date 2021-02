Política Deputados decidem manter reuniões híbridas na Assembleia e contrariam nota técnica Documento foi elaborado pelo setor de saúde da Casa com base no aumento de casos de coronavírus em Goiás; questão foi colocada em votação

Em votação realizada nesta quarta-feira (17), os deputados estaduais decidiram não seguir nota técnica do setor de saúde da Assembleia Legislativa de Goiás e manter as sessões híbridas na Casa. Antes de iniciar a reunião ordinária, o presidente Lissauer Vieira (PSB) propôs, com base no documento, que o prédio da Assembleia fosse fechado administrativamente por pelo m...