Política Deputados de oposição movem queixa-crime contra Eduardo Bolsonaro por 'novo AI-5' Eles moveram a ação no STF e pedem que Eduardo seja condenado por incitação, apologia ao crime e ato de improbidade administrativa

Após falar em "novo AI-5", o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) é alvo de uma queixa-crime assinada por 18 parlamentares do PSOL, PT, PSB, PDT, PC do B, além da liderança da Minoria na Câmara Federal. Eles moveram a ação no Supremo Tribunal Federal (STF) e pedem que Eduardo seja condenado por incitação e apologia ao crime, além de ato de improbidade administrativa, o...