Política Deputados da oposição tentam atrasar PEC que trata sobre a Previdência dos servidores do Estado Deputados lançam mão do próprio regimento interno para postergar votação da proposta de emenda estadual; Meirelles diz que texto será protocolado no limite do prazo

Deputados da oposição estão empenhados em usar manobras permitidas no regimento da Assembleia Legislativa de Goiás para atrasar a tramitação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que trata sobre a reforma da Previdência dos servidores do Estado. A matéria foi lida no plenário da Casa ontem. De acordo com o regimento interno, o texto precisa ser encaminhado para...