Política Deputados da Alego dizem que não foram ouvidos sobre cancelamento da temporada do Rio Araguaia “Nenhum deputado foi ouvido, nem os prefeitos (de municípios da região do Araguaia)", diz Coronel Adailton

O decreto do governador Ronaldo Caiado (DEM) que cancelou a temporada do Rio Araguaia neste ano devido à Covid-19 foi motivo de insatisfação na base governista na Assembleia Legislativa. Deputados usaram a tribuna na sessão ontem para reclamar de não serem ouvidos sobre o assunto e o governo vai recuar de pontos do decreto. Presidente da Comissão de Turismo, Corone...