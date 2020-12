Política Deputados criticam votação remota na Alego

Os deputados Talles Barreto (PSDB) e Major Araújo (PSL) questionaram, durante a sessão de ontem, a legitimidade da votação remota na Casa. Talles contou no plenário que não participou da votação de quarta-feira (23) porque estava em um compromisso no interior, mas afirmou, sem citar nomes, que um deputado que estava no mesmo local registrou voto. Por causa da pandemia, a ...